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Челябинские предприниматели поделились с регионами опытом ведения социального бизнеса

УрБК, Челябинск, 19.07.2018. Челябинские предприниматели приняли участие в заседании круглого стола на тему «Лучшие региональные практики развития социального предпринимательства», проведенном в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.



Мероприятие организовала ТПП РФ совместно с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» и территориальными торгово-промышленными палатами.



Модератором заседания выступила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. По ее словам, сегодня социальное предпринимательство развивается достаточно активно. За последние годы российское общество, государственные органы власти осознали значимость этого вида бизнеса для своего собственного успешного развития. Социальное предпринимательство — это не только получение прибыли, но и забота о людях, обеспечение благосостояния семьи и государства в целом, отметила Елена Дыбова.



Первым опытом ведения социального бизнеса поделились руководители челябинского детского сада «Островок Сокровищ» Роман и Валентина Пономаревы, выступившие от Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. По их мнению, успех семейного предприятия зависит не только от энтузиазма и любви к детям, но и от партнерских отношений с государственными органами власти. Супружеская пара бизнесменов обратила внимание на необходимость правового регулирования социального предпринимательства, создания четкого механизма государственно-частного партнерства, разработки мер поддержки.



Как прокомментировала их выступление начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП Нина Кобякова, конкретные предложения по развитию социального бизнеса предприниматели смогут продвигать на региональном и федеральном уровне через Южно-Уральскую торгово-промышленную палату.



«В настоящее время мы рассматриваем возможность создания в палате профильного комитета для целенаправленной работы с субъектами социального предпринимательства Челябинской области по отстаиванию и защите их интересов в органах власти», — сообщила Нина Кобякова.



В ходе заседания также обсуждались практики развития социального предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе, Орловской области, Ногинском регионе, Хабаровском крае.

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