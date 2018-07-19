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В Свердловской области до 20 июля сохранится смог
19 июль 2018 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. С вечера 18 июля до 20 июля в Свердловской области объявлены неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.
Ранее специалисты зафиксировали повышенное содержание формальдегида в атмосферном воздухе Екатеринбурга.
Ранее специалисты зафиксировали повышенное содержание формальдегида в атмосферном воздухе Екатеринбурга.
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