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В Свердловской области до 20 июля сохранится смог

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. С вечера 18 июля до 20 июля в Свердловской области объявлены неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.



Ранее специалисты зафиксировали повышенное содержание формальдегида в атмосферном воздухе Екатеринбурга.

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