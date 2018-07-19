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Жительнице Асбеста, обвиняемой в хищении у подрядчика Рефтинской ГРЭС 10 млн рублей, отменили приговор

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. Свердловский областной суд отменил приговор главному бухгалтеру фирмы-подрядчика Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС Наталье Миннигалиевой, которая обвинялась в выводе из компании более 10 млн руб. через подставные юрлица.



Как сообщили в пресс-службе компании «Зельдин и Партнеры», в 2014 году предприниматели Тамара Павлова и Дмитрий Сиренко выиграли тендер ПАО «ЭНЕЛ Россия» на проведение работ по очистке котлов на Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС. Стоимость контракта составила порядка 140 млн руб. Для выполнения работ было учреждено ООО «Урал — ЭКОР», участниками которого стали Павлова и Сиренко с разделением уставного капитала по 50%. Директором фирмы с самого основания являлся Дмитрий Сиренко. Главным бухгалтером — жительница Асбеста Н. Миннигалиева.



В 2016 году Т. Павлова подала в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление о взыскании с Д. Сиренко убытка, понесенного ООО «Урал — ЭКОР». Суд установил, что компания заключала фиктивные договоры на проведение работ для Рефтинской ГРЭС с субподрядчиками. По этим контрактам ООО «Урал — ЭКОР» перечислило фирмам более 10 млн руб.



В июне 2017 года иск Т. Павловой был удовлетворен полностью. Тогда директор ООО «Урал-ЭКОР» подал апелляцию, требуя пересмотреть решение суда первой инстанции. В качестве основания он, в частности, заявил, что все документы без его ведома подписывала главный бухгалтер ООО «Урал — ЭКОР» Н. Миннигалиева, и именно на ней лежит ответственность за сомнительные сделки.



19 октября 2017 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил первоначальное решение в силе. Проиграв в арбитраже, Д. Сиренко написал заявление в полицию, прямо обвинив главного бухгалтера в присвоении средств ООО «Урал — ЭКОР». Было возбуждено уголовное дело, и в марте 2018 года Асбестовский городской суд признал женщину виновной в присвоении или растрате, а также мошенничестве и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. руб.



В мае адвокат Н. Миннигалиевой Михаил Зельдин подал апелляцию на это решение. 17 июля Свердловский областной суд согласился с доводами защиты, согласно которым обвинение против женщины сфабриковал директор фирмы, и признал решение первой инстанции незаконным и подлежащим отмене.

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