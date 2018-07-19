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За полгода свердловчане обжаловали почти 700 постановлений ГИБДД и действий судебных приставов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. За 6 месяцев 2018 года судебной коллегией по административным делам Свердловского областного суда было рассмотрено 974 дела по жалобам на не вступившие в силу постановления и решения районных судов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Большую часть дел — 71,5%, то есть почти 700 — составляют жалобы на постановления должностных лиц. Постановления сотрудников ГИБДД — 49% от общего количества рассмотренных жалоб. Второе место по числу обжалуемых — 11% — занимают постановления должностных лиц Роспотребнадзора. Третье — постановления УФАС по Свердловской области и Государственной инспекции труда Свердловской области. В то же время за указанный период в два раза сократилось количество жалоб на постановления административных комиссий.



Из рассмотренных в апелляционном порядке дел 82% — об оспаривании действий государственных и муниципальных органов и их должностных лиц. На первом месте — жалобы на действия судебных приставов — 38% от количества всех дел. Часто оспариваются решения миграционных органов в отношении иностранных граждан — 11%, решения органов местного самоуправления в области землепользования и в сфере жилищных правоотношений, решения органов Росреестра по совершению регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, решения налоговых органов.

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