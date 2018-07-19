Новости дня

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20%

УрБК, Москва, 19.07.2018. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%. Документ опубликован на портале проектов законодательных инициатив (система СОЗД).



Напомним, в первом чтении инициатива была одобрена 3 июля. Как полагают авторы законопроекта, его принятие позволит пополнять бюджет на 620 млрд руб. ежегодно.



Между тем, согласно данным анализа департамента исследований и прогнозирования Банка России, повышение НДС до 20% повлияет на 70% стоимости потребительской корзины.



В этой связи, как полагают специалисты, после повышения ставки НДС потребительские цены вырастут в пределах 0,8-1,25 процентных пункта. В целом временно маневр разгонит инфляцию на более чем 4%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: