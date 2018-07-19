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За год объемы кредитования МСП в Челябинской области выросли на 35,6%

УрБК, Челябинск, 19.07.2018. В I полугодии 2018 года объемы кредитования малого и среднего предпринимательства Челябинской области выросли на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Челябинского отделения Уральского Главного управления Банка России.



Всего за указанный период для МСП было предоставлено 58,9 млрд руб. В общем объеме кредитования доля кредитов для малого и среднего бизнеса в I квартале текущего года составила 21,4% (в I квартале 2017 года — 11,3%).



«На 1 июня 2018 года просроченная задолженность составила 7,3% в совокупной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам. В сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года доля просрочки снизилась на 3,5 п.п.», — говорится в сообщении.



Средневзвешенная процентная ставка по кредитам для субъектов МСП снизилась с 12,2% годовых в декабре 2017 года до 10,7% годовых в мае 2018 года.

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