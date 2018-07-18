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Прокуратура нашла более 500 нарушений в детских лагерях Свердловской области
18 июль 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. В детских оздоровительных лагерях Свердловской области в 2018 году было обнаружено более 500 нарушений, сообщает прокуратура Свердловской области.
Как правило, нарушения связаны с несоблюдением санитарных норм. По итогам проверок возбуждено 93 административных дела, внесено 112 представлений.
«Нарушаются санитарные правила и нормы при организации питания детей: отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания, нарушаются условия хранения суточных проб, не соблюдаются персоналом пищеблоков правила личной гигиены, сроки прохождения медицинских обследований, правила мытья посуды, не соблюдаются инструкции по применению дезинфицирующих средств. В жилых корпусах отсутствуют москитные сетки, туалетная бумага и полотенца для рук, некачественно проводится уборка помещений, нарушаются правила хранения уборочного инвентаря», — заявили в надзорном ведомстве.
Претензии также касаются и работы медицинских сотрудников лагерей. Например, в одной из них ребенок пожаловался на боль в руке после падения. Медсестра несколько раз помазала ему место ушиба зеленкой, а в журнале записала, что жалоб нет. Позже мальчику диагностировали закрытый перелом руки.
Как правило, нарушения связаны с несоблюдением санитарных норм. По итогам проверок возбуждено 93 административных дела, внесено 112 представлений.
«Нарушаются санитарные правила и нормы при организации питания детей: отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания, нарушаются условия хранения суточных проб, не соблюдаются персоналом пищеблоков правила личной гигиены, сроки прохождения медицинских обследований, правила мытья посуды, не соблюдаются инструкции по применению дезинфицирующих средств. В жилых корпусах отсутствуют москитные сетки, туалетная бумага и полотенца для рук, некачественно проводится уборка помещений, нарушаются правила хранения уборочного инвентаря», — заявили в надзорном ведомстве.
Претензии также касаются и работы медицинских сотрудников лагерей. Например, в одной из них ребенок пожаловался на боль в руке после падения. Медсестра несколько раз помазала ему место ушиба зеленкой, а в журнале записала, что жалоб нет. Позже мальчику диагностировали закрытый перелом руки.
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