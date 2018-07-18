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За полгода Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области более 2,5 тонны мясной продукции

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. За I полугодие 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе контрольно-надзорных мероприятий забраковано 193 партии мясной продукции, более 2 тыс. 530 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Структура забраковок не изменилась. По-прежнему большая часть мясной продукции не соответствовала требованиям нормативных документов, технических регламентов, в том числе по критериям фальсификации.



За I полугодие 2018 года на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов исследовано 492 пробы мясной продукции на соответствие нормативным документам по микробиологическим показателям, из них в 53 пробах получен неудовлетворительный результат (10,7%). Кроме того, исследовано 219 проб по физико-химическим, санитарно-химическим показателям, из них в 18 пробах получен неудовлетворительный результат (8,2%). Из 66 проб мясной продукции в 5 пробах получен неудовлетворительный результат по критериям фальсификации, что составило 7,5%.



Наибольший удельный вес фальсификата регистрируется для колбасных изделий — по наличию несанкционированных включений (растительного белка, каррагинана, камеди гуара, крахмала, мяса птицы вместо заявленного мяса говядины ипрочего); для консервов мясных — по наличию грубой соединительной ткани, хрящей, сухожилий, преобладанию крупных кровеносных сосудов.



Не соответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота. По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования. Выданы предписания об устранении нарушений, разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, о приостановлении реализации продукции.

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