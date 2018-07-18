Новости дня
«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Москву
18 июль 2018 (17:39)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы на направлениях из Новосибирска и Томска в Москву.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, с 13 июля по 9 сентября 2018 года рейс Новосибирск — Москва — Новосибирск будет выполняться по средам, пятницам и воскресеньям два раза в день. Вылет из Новосибирска в 8.30, обратный вылет из Москвы в 23.30.
Рейсы по направлению Томск — Москва — Томск будут осуществляться по понедельникам и субботам в период с 16 июля по 9 сентября 2018 года. Вылет из Томска в 8.40, обратный вылет из Москвы в 23.30.
Дополнительные рейсы позволят пассажирам путешествовать в столицу по удобному расписанию и использовать стыковки в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Приобретайте билеты на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе города.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, с 13 июля по 9 сентября 2018 года рейс Новосибирск — Москва — Новосибирск будет выполняться по средам, пятницам и воскресеньям два раза в день. Вылет из Новосибирска в 8.30, обратный вылет из Москвы в 23.30.
Рейсы по направлению Томск — Москва — Томск будут осуществляться по понедельникам и субботам в период с 16 июля по 9 сентября 2018 года. Вылет из Томска в 8.40, обратный вылет из Москвы в 23.30.
Дополнительные рейсы позволят пассажирам путешествовать в столицу по удобному расписанию и использовать стыковки в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Приобретайте билеты на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе города.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела дополнительные рейсы в Приамурье
- «Уральские авиалинии» запустили новый рейс Москва — Тюмень — Москва
- «Уральские авиалинии» вводят новые рейсы в Сочи и Симферополь
- «Уральские авиалинии» запускают регулярный рейс из Москвы в Томск
- С 15 февраля 2009 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит новые еженедельные рейсы из аэропорта Толмачево (Новосибирск)