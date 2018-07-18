Дорожный ремонт: общественники против администрации

После окончания последнего матча ЧМ-2018 в Екатеринбурге на улицах были развернуты дорожно-ремонтные работы. Жители города обратили внимание, что рабочие срезали асфальт, но после этого процесс остановился. Кроме того, заявленный горадминистрацией регламент об ограничении движения по свежему асфальту фактически не исполняется. Городские власти, в свою очередь, заявляют, что контролируют ситуацию с дорожным ремонтом, но спорные вопросы горожан переадресуют подрядчикам.К числу проблемных участков автомобилисты относят улицы Белинского, Баумана и Сыромолотова. В частности, на участке Белинского от улицы Фучика и до начала улицы Щербакова около двух недель назад был срезан старый асфальт. Но даже при наличии теплой погоды без существенных осадков работы на отрезке проводятся нерегулярно.«С одной стороны, можно объяснить это тем, что во время фрезерования правят бордюры, укрепляют их. Дается время на то, чтобы схватился бетон. Но на Белинского работы начались достаточно давно, и там давно пора было начать укладку асфальта», — прокомментировал УрБК ситуацию один из создателей проекта «Дорожный ревизор» Алексей Беззуб.Второй момент, на который стоит обратить внимание в ремонтной кампании этого года, — невыполнение заявленного в администрации города регламента по сохранению дорог. В конце апреля 2018 года заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий заявил, что после укладки нового асфальта будут введены ограничения на передвижение.«Для повышения качества ремонтных работ в Екатеринбурге принято решение о необходимости ограничения движения транспортных средств на ремонтируемых участках в период производства работ и в течение 8 часов после окончания работ по укладке асфальтобетона. Данная мера позволит пройти процессу полимеризации битума, связанному с повышением его вязкости и прочности асфальтобетона, в нормативных условиях без эксплуатационных нагрузок. И в дальнейшем обеспечит больший срок службы покрытия», — заявлял В. Юровицкий.Общественники несколько лет добивались введения подобных ограничений, чтобы дорога могла впоследствии прослужить дольше. По факту требования горадминистрации не выполняются. В частности, во время ремонта проспекта Ленина после майского парада движение транспорта открыли по свежеуложенному асфальту без выдержки заявленного времени. Аналогичная ситуация в настоящее время наблюдается на улице Белинского.Как полагает А. Беззуб, администрация Екатеринбурга или не может, или не хочет контролировать подрядные организации. Такое отношение к работе, считает он, может привести к тому, что рабочие активизируются только к октябрю, когда пора будет завершать ремонт дорожного полотна.Помощник по взаимодействию со СМИ замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Василий Амбалов отвергает версию о бесконтрольном проведении дорожных работ. По его словам, замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов еженедельно проводит объезды объектов, а сотрудники профильных комитетов осматривают ремонтируемые улицы ежедневно.«Подрядные организации уложатся. Они идут по графику даже с опережением. Я не вижу предпосылок для затягивания. У нас перед чемпионатом мира работы были сделаны раньше срока. Все у нас идет с опережением», — рассказал УрБК В. Амбалов.По соблюдению нового регламента об ограничении проезда по новому асфальту представитель горадминистрации переадресовал вопрос к подрядчикам.«Мы их просим об этом, мы им предоставляем возможности. Тут лучше к ним обращаться, почему они не перекрывают улицы», — отметил Василий Амбалов.Он предположил, что подрядчики разрешают автомобилистам передвигаться только по первым слоям уложенного асфальта. Однако из ответа представителя горадминистрации осталось непонятным, какой статус у нового регламента — обязателен ли он к исполнению или носит рекомендательный характер.Насколько в действительности администрация Екатеринбурга контролирует дорожный ремонт, жители увидят уже в октябре 2018 года. А результаты и качество работы — весной следующего года. Напомним, что ежегодно в уральской столице традиционно вместе со снегом «тает» асфальт.