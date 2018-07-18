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Выпускников программы «Будущее Белой металлургии» после армии пригласили работать в Группу ЧТПЗ

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Обязательную военную службу по призыву в подшефной воинской части Группы ЧТПЗ в пос. Горный Щит Свердловской области завершили 28 выпускников корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Они получили приглашения на работу на предприятиях Группы, сообщает пресс-служба организации.



Торжественная встреча уволенных в запас солдат прошла в Образовательном центре Группы ЧТПЗ, где их встретили родственники, друзья, однокурсники, преподаватели программы «Будущее Белой металлургии», мастера производственного обучения и сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) — наставники от производства. В числе вернувшихся из армии — призер IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — 2016 (WorldSkills Russia) в компетенции «Промышленная автоматика» Николай Виноградов. Ребята получили приглашения на работу в Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, электросталеплавильный цех «Железный Озон 32», а также в ремонтно-механический, трубопрокатные, трубоволочильные цехи ПНТЗ.



«В 2017 году 100% будущих металлургов после завершения службы в подшефной воинской части трудоустроились в компанию. В рядах Вооруженных Сил РФ, кроме освоения военных специальностей, ребята изучали техническую литературу и английский язык, готовились к поступлению в высшие учебные заведения. Мы уверены, что большинство выпускников корпоративной образовательной программы, завершивших службу в Горном Щите в 2018 году, продолжат профессиональное развитие в коллективе белых металлургов Группы ЧТПЗ», — отмечает директор по организационному развитию и персоналу организации Оксана Тихонова.



Напомним, в 2012 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками программы «Будущее Белой металлургии» обязательной военной службы по призыву в подшефной воинской части в пос. Горный Щит Свердловской области. За шесть лет взаимодействия компании с частью службу в Горном Щите прошли 245 будущих металлургов.



В начале 2018 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ рассмотреть предложение председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией в рамках образовательных проектов по подготовке квалифицированных технических кадров, в регионах присутствия.



Группа ЧТПЗ на основе государственно-частного партнерства реализует программу по подготовке квалифицированных технических специалистов «Будущее Белой металлургии» в Челябинской и Свердловской областях, а также образовательный проект «Колледж Будущего Татарстана» в Республике Татарстан. В настоящее время студентами образовательных проектов являются 1 160 ребят в регионах присутствия компании.

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