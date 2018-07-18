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Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро снизился на 11 коп.
18 июль 2018 (16:40)
УрБК, Москва, 18.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 46,54 коп., до 62,9 руб., евро снизился на 10,82 коп., до 73,13 руб.
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