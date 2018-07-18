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Администрация Североуральска выделила из резервного фонда 250 тыс. руб. на покупку бутилированной воды

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Администрация Североуральского городского округа выделила почти 249 тыс. 982,25 руб. из резервного фонда на покупку бутилированной воды для раздачи жителям. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.



Напомним, 16 июля в Североуральске обвалился канал реки Калья. Речная вода попала в водозабор, вследствие чего ухудшилось качество питьевой воды в городском округе. В связи с этим жителям рекомендовано ограничить использование водопроводной воды для питья и приготовления пищи.



Сегодня днем администрация муниципалитета организовала выдачу питьевой воды в городе и населенных пунктах, попавших в зону загрязнения.



«Будет обеспечена бесплатная выдача питьевой воды в городе и в посёлках, попавших в зону загрязнения (Калья, Третий Северный, Черемухово). Вода будет выдаваться из расчета 2 литра на человека (округляется кратно емкости тары). При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность!», — сообщают местные власти.



Предполагалось, что выдача воды продолжится до 18.00, однако из последних сообщений на сайте администрации следует, что вода на пунктах закончилась.



«В данный момент машина уже отгружается. В ближайшее время вода поступит на указанные пункты выдачи. Кроме того, на площади будет стоять цистерна питьевого назначения, где можно будет набрать воду на розлив (с собой нужно иметь емкость для воды)», — гласит сообщение на сайте муниципалитета.



По данным на 14.00, цветность воды превышает норму в 20 раз, а мутность — в 1,5 раза.

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