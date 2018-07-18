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В Екатеринбурге готовый бизнес вырос в цене в среднем на 55%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Готовый бизнес в Екатеринбурге во II квартале 2018 года подорожал на 55% по сравнению с I кварталом. Об этом сообщает пресс-служба сервиса объявлений «Юла».



Средняя цена в категории «бизнес под ключ» выросла на 14%, стоимость, указанная в объявлениях категории «доля в бизнесе» в среднем увеличилась в 3,5 раза, а франшизы подорожали на 66%.



Средняя цена готового бизнеса под ключ в Екатеринбурге составила 500 тыс. руб., что на 33% дешевле средней стоимости по России. Больше всего подорожала категория «гостиницы и хостелы». Их цена в городе выросла в 6,7 раза и составила 2 млн руб. Но были и отрасли, где средняя стоимость снижалась: например, интернет-компании (на 40%) — до 100 тыс. руб. в среднем.



Чаще всего жители города продавали бизнес в сфере торговли (средняя цена — 316 тыс. руб.). На этот сегмент пришлось 36% всех предложений в городе. На втором по популярности месте оказались интернет-компании (18%). Затем — салоны красоты (17%), 495 тыс. руб. Реже всего в городе на «Юле» продавали гостиничный бизнес и производственные предприятия.

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