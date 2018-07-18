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В Талице суд взыскал с «Облкоммунэнерго» более 76 тыс. рублей за перепутанные провода

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Талицкий районный суд взыскал с АО «Облкоммунэнерго» более 76 тыс. руб. в пользу жительницы города в счет возмещения ущерба от аварии на электросети в доме. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Жительница Талицы в октябре 2017 года заключила с АО «Облкоммунэнерго» договор на технологическое присоединение своего дома, расположенного по ул. 8 Марта, к воздушной линии электропередач. Женщина выполнила по нему все необходимые технические условия и произвела оплату. Монтажные работы сотрудники АО «Облкоммунэнерго» провели, но с нарушением — перепутали фазный и нулевой провод. В результате этого в электрическую сеть, питающую жилой дом, было подано напряжение сверх нормативного», — рассказали в пресс-службе.



Из-за произошедшего межфазного замыкания из строя вышла бытовая техника: водонагреватель, холодильник, блок питания к цифровому спутниковому приемнику. Ущерб составил 34 тыс. 194 руб. После аварии женщина обратилась к энергетикам с претензией о возмещении ей материального ущерба, на что получила письменный отказ.



Пострадавшая подала иск в Талицкий районный суд, в котором просила взыскать с ответчика причиненный ее имуществу ущерб в размере 34 тыс. 194 руб., штраф в размере 17 тыс. 097 руб., компенсацию морального вреда — 10 тыс. руб., а также расходы на оплату услуг представителя в размере 10 тыс. руб. и на оплату услуг специалиста — 5 тыс. руб.



Представители ответчика исковые требования не признали, не оспаривая при этом факт того, что их работник при монтаже перепутал провода.



Решением Талицкого районного суда исковые требования женщины удовлетворены. Судом с АО «Облкоммунэнерго» в ее пользу взысканы в совокупности более 76 тыс. руб.



Ответчик не согласился с данным решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, изучив материалы дела, оставила решение Талицкого районного суда без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

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