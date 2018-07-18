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Во II квартале 2018 года площадь введенных жилых домов в Свердловской области сократилась на 26,2%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Во II квартале 2018 года общая площадь жилых помещений, введенных в Свердловской области, составила 355,5 тыс. кв. м. Как следует из данных Свердловскстата, это на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.



Сильнее всего площадь введенных объектов сократилась в июне — на 44,8% в годовом выражении. В апреле снижение составило 11,6%, а в мае показатель, наоборот, вырос на 9,2%.



По итогам I полугодия 2018 года общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в регионе выросла на 7,3% благодаря высокой базе в I квартале 2018 года. Тогда показатель повысился сразу в 1,8 раза в годовом выражении.

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