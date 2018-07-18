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Иностранные гости Екатеринбурга с начала лета скачали в сети «МегаФона» свыше 4 тыс. гигабайт
18 июль 2018 (14:38)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Жители каждой третьей страны мира побывали в Екатеринбурге с начала лета. Связисты «МегаФона» зафиксировали свыше 170 тыс. туристов из 103 государств, сообщает пресс-служба оператора связи.
Вместе иностранные гости уральской столицы скачали в сети оператора свыше 4 тыс. гигабайт. Этого объема хватит, например, для непрерывного просмотра фильма продолжительностью в четыре месяца.
Самыми популярными местами для выхода в интернет стали аэропорт Кольцово, «Екатеринбург Арена», станция метро «Площадь 1905 года» и пересечение улиц Малышева — Вайнера. За все время пребывания в городе рекорд по активности в интернете поставили уругвайцы, китайцы и японцы. А вот звонили чаще других французы, итальянцы и египтяне.
В мегаполис приехали не только болельщики из стран, чьи команды соревновались на стадионе. Присоединились к футбольному празднику жители Кипра, Анголы, Туниса, Колумбии, Мальты, Таиланда, Люксембурга, Панамы, Норвегии, Польши и многих других. В течение пары недель после окончания футбольных матчей иностранцы продолжали гулять в Екатеринбурге — гости из Мексики выкладывали фотографии и вели прямые эфиры.
«Зрителями матчей на арене стали 125 тыс. 437 человек, из них 41% пользовался услугами «МегаФона». На стадионе и в фан-зоне горожане и иностранцы вместе скачали выше 7,5 тыс. гигабайт трафика, этого хватит на отправку в мессенджерах свыше двух миллионов фото. Наша сеть успешно справилась с повышенной нагрузкой — снимки и видео за секунды улетали в любой уголок мира. Инфраструктура на объектах, связанных с мировым первенством, соответствовала самым высоким стандартам — показатель уровня предоставления услуг достиг рекордных цифр — 99,99%», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Для обеспечения высокого качества по всей стране было задействовано порядка 25 000 км ВОЛС, более 1,3 тыс. базовых станций, установлено более 5 тыс. антенн и 900 единиц телекоммуникационного оборудования, организовано радиопокрытие более 160 ключевых объектов. На «Екатеринбург Арене» была установлена самая крупная базовая станция в Уральском регионе.
На всех спортивных объектах «МегаФон» предоставил магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в интернет, ISDN, защиту от DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической. Над проектом работали более 2 тыс. лучших инженеров и технических специалистов «МегаФона» со всей России.
Вместе иностранные гости уральской столицы скачали в сети оператора свыше 4 тыс. гигабайт. Этого объема хватит, например, для непрерывного просмотра фильма продолжительностью в четыре месяца.
Самыми популярными местами для выхода в интернет стали аэропорт Кольцово, «Екатеринбург Арена», станция метро «Площадь 1905 года» и пересечение улиц Малышева — Вайнера. За все время пребывания в городе рекорд по активности в интернете поставили уругвайцы, китайцы и японцы. А вот звонили чаще других французы, итальянцы и египтяне.
В мегаполис приехали не только болельщики из стран, чьи команды соревновались на стадионе. Присоединились к футбольному празднику жители Кипра, Анголы, Туниса, Колумбии, Мальты, Таиланда, Люксембурга, Панамы, Норвегии, Польши и многих других. В течение пары недель после окончания футбольных матчей иностранцы продолжали гулять в Екатеринбурге — гости из Мексики выкладывали фотографии и вели прямые эфиры.
«Зрителями матчей на арене стали 125 тыс. 437 человек, из них 41% пользовался услугами «МегаФона». На стадионе и в фан-зоне горожане и иностранцы вместе скачали выше 7,5 тыс. гигабайт трафика, этого хватит на отправку в мессенджерах свыше двух миллионов фото. Наша сеть успешно справилась с повышенной нагрузкой — снимки и видео за секунды улетали в любой уголок мира. Инфраструктура на объектах, связанных с мировым первенством, соответствовала самым высоким стандартам — показатель уровня предоставления услуг достиг рекордных цифр — 99,99%», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Для обеспечения высокого качества по всей стране было задействовано порядка 25 000 км ВОЛС, более 1,3 тыс. базовых станций, установлено более 5 тыс. антенн и 900 единиц телекоммуникационного оборудования, организовано радиопокрытие более 160 ключевых объектов. На «Екатеринбург Арене» была установлена самая крупная базовая станция в Уральском регионе.
На всех спортивных объектах «МегаФон» предоставил магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в интернет, ISDN, защиту от DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической. Над проектом работали более 2 тыс. лучших инженеров и технических специалистов «МегаФона» со всей России.
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