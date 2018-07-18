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В Серове директора средней школы признали виновной в служебном подлоге и мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. В Серове суд вынес приговор директору одной из средних образовательных школ. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.



Следствием и судом установлено, что подсудимая, являясь директором средней общеобразовательной школы, фиктивно трудоустроила на полставки по совместительству свою знакомую на должность воспитателя группы продленного дня. При этом подсудимая заведомо знала, что ее знакомая не будет осуществлять трудовые обязанности.



В дальнейшем директор школы вносила заведомо ложные сведения в приказы о поощрении фиктивно трудоустроенной сотрудницы и иные официальные документы, на основании которых «воспитателю группы продленного дня» были начислены и выплачены из муниципального и областного бюджетов в общей сложности свыше 110 тыс. руб.



Указанные денежные средства фиктивно трудоустроенная сотрудница передавала директору школы, которая часть денег истратила на нужды образовательного учреждения, а другую часть в размере 40 тыс. руб. израсходовала на личные нужды, а именно на оплату наложенных на нее контролирующими органами административных штрафов.



Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 5 тыс. руб.

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