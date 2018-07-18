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В Свердловской области поголовье овец и коз сократилось на 3,8%
18 июль 2018 (13:46)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. В июне 2018 года поголовье коз и овец в хозяйствах Свердловской области насчитывало 75,3 тыс. животных. Это на 3,8% меньше, чем год назад, подсчитали в Свердловскстате.
Поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 1,2%, до 266,5 тыс. голов, в том числе коров — на 2,3%, до 116,5 тыс. животных. Поголовье свиней в регионе, наоборот, в июне сократилось на 2,1% в годовом выражении, до 343,6 тыс. голов. Количество птиц в хозяйствах региона за год выросло сразу на 8,5%, до 14 млн голов.
Отметим, что в регионе продолжает расти производство молока: за год показатель вырос на 3,6%, до 122,4 тыс. т по итогам I полугодия 2018 года. Напомним, что в этом году Средний Урал столкнулся с кризисом перепроизводства молока, из-за которого у местных производителей возникли проблемы со сбытом продукции.
Производство скота и птицы на убой по итогам I полугодия 2018 года выросло на 5,3%, до 364,1 тыс. т, яиц — сократилось на 0,5%, до 736,4 млн ед.
Поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 1,2%, до 266,5 тыс. голов, в том числе коров — на 2,3%, до 116,5 тыс. животных. Поголовье свиней в регионе, наоборот, в июне сократилось на 2,1% в годовом выражении, до 343,6 тыс. голов. Количество птиц в хозяйствах региона за год выросло сразу на 8,5%, до 14 млн голов.
Отметим, что в регионе продолжает расти производство молока: за год показатель вырос на 3,6%, до 122,4 тыс. т по итогам I полугодия 2018 года. Напомним, что в этом году Средний Урал столкнулся с кризисом перепроизводства молока, из-за которого у местных производителей возникли проблемы со сбытом продукции.
Производство скота и птицы на убой по итогам I полугодия 2018 года выросло на 5,3%, до 364,1 тыс. т, яиц — сократилось на 0,5%, до 736,4 млн ед.
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