Новости дня
Сумма штрафов за нарушения свердловскими отелями в период ЧМ-2018 превысила 300 тыс. рублей
18 июль 2018 (13:25)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. За нарушения в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг гостиничного обслуживания в период Чемпионата мира по футболу средства размещения Свердловской области оштрафованы на 302 тыс. 520 руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
В совокупности по итогам проведенных в указанный период надзорных мероприятий вынесено 124 постановления о назначении административного наказания.
Напомним, основными нарушениями со стороны свердловских гостиниц стали завышение цен, установленных постановлением правительства РФ на время ЧМ-2018, оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении отелю категории.
В совокупности по итогам проведенных в указанный период надзорных мероприятий вынесено 124 постановления о назначении административного наказания.
Напомним, основными нарушениями со стороны свердловских гостиниц стали завышение цен, установленных постановлением правительства РФ на время ЧМ-2018, оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении отелю категории.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В гостиницах Свердловской области выявили 17 случаев завышения цен на период ЧМ-2018
- В гостиницах Свердловской области выявили 17 случаев завышения цен на период ЧМ-2018
- Свердловские отели оштрафовали на 266 тыс. рублей за нарушение норм, установленных к ЧМ-2018
- Свердловские гостиницы оштрафованы на 260 тыс. рублей за нарушения требований, установленных к ЧМ-2018
- В Свердловской области возбуждено три дела по фактам завышения цен в отелях в период ЧМ-2018