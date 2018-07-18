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Сумма штрафов за нарушения свердловскими отелями в период ЧМ-2018 превысила 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. За нарушения в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг гостиничного обслуживания в период Чемпионата мира по футболу средства размещения Свердловской области оштрафованы на 302 тыс. 520 руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.



В совокупности по итогам проведенных в указанный период надзорных мероприятий вынесено 124 постановления о назначении административного наказания.



Напомним, основными нарушениями со стороны свердловских гостиниц стали завышение цен, установленных постановлением правительства РФ на время ЧМ-2018, оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении отелю категории.

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