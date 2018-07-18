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Счетная палата указала на недоработки законопроекта о повышении пенсионного возраста в России

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Счетная палата РФ рассмотрела законопроект о повышении пенсионного возраста и не обнаружила в нем «расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста в России и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции». Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на отзыв за подписью главы ведомства Алексея Кудрина.



Счетная палата отмечает, что основной целью законопроекта является повышение пенсионного обеспечения граждан. При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что, по мнению ведомства, может быть доработано при его рассмотрении Государственной думой во втором чтении.



Кроме того, в законопроекте не указывается, при каких условиях российская пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе.



Также проект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий, а это не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.



Впрочем, концептуальных замечаний к законопроекту у Счетной палаты нет.



Напомним, правительственный законопроект предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.

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