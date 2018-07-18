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ЮУТПП подвела предварительные итоги переговоров с предпринимателями из Китая

УрБК, Челябинск, 18.07.2018. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате подведены первые итоги деловых переговоров предпринимателей провинции Хэйлунцзян (КНР) и Челябинской области, прошедших 11-12 июля в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



Как отметили в центре ВЭД ЮУТПП, участниками встреч были предприниматели как с китайской, так и с российской стороны. В состав официальной и деловой делегации Китая во главе с заместителем губернатора провинции Хэйлунцзян Цзя Юймэй вошли более 200 человек, в том числе представители 103 компаний различных сфер деятельности. Интерес ко встрече с ними проявили руководители и специалисты 368 предприятий и организаций Челябинской области.



Компания МТМ (Челябинск) и корпорация «Гоюй» (Харбин) подписали соглашение о сотрудничестве по созданию совместного предприятия для запуска в Китае проекта «умный город» (энергосбережение в системе освещения) и его экспорта в другие страны. Китайская сторона выступит в качестве инвестора.



Еще одно соглашение планируют заключить компания RusDevelopment (Челябинск), корпорация «Гоюй» и Харбинская компания по разработке программного обеспечения «Цзобяо». На Южный Урал из Китая будут организованы поставки вареной кукурузы, замороженных овощей и фруктов, сушеного лука, белковых добавок, водосберегающего оборудования, составных частей приборостроительной техники, расходных медицинских материалов, блистерной упаковки, электродвигателей.



На территории Челябинской области также запланировано открытие представительства китайской компании по производству нефтепромыслового оборудования.



«Пока подведены предварительные итоги переговоров с китайскими компаниями. Результаты неокончательные. Сбор анкет и обработка результатов продолжается», — прокомментировали в центре ВЭД ЮУТПП.

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