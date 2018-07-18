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РМК меняет стратегию продвижения?
18 июль 2018 (12:31)
Решение экологических проблем Челябинской области признано задачей федерального уровня и включено в Майские указы президента РФ Владимира Путина. В этой связи ряд системообразующих предприятий Южного Урала оказался под пристальным вниманием надзорных и правоохранительных органов. Другие компании, вовлеченные во внутрирегиональные конфликты, меняют стратегию продвижения. Данную тенденцию можно заметить из недавнего освещения на телеканале «Царьград» проекта Томинского горно-обогатительного комбината Русской медной компании.
УрБК уже неоднократно писал о системном конфликте РМК с жителями Челябинской области: до настоящего времени компания и противники ГОКа не нашли компромиссных решений по строительству опасного производства.
На телеканале «Царьград» Томинский ГОК был включен в фильм-расследование «Челябинск: опасная зона», рассказывающий о причинах экологического бедствия Южного Урала. В первой половине ленты речь ведется о предприятиях Группы «Мечел», которые указываются как основные источники загрязнения, в том числе и областного центра — Челябинска. Отдельно демонстрируется, что представители компании не в силах ответить на ряд вопросов по проблеме экологии.
Данный фильм можно идентифицировать как независимое журналистское расследование, однако контент-анализ позволяет предположить, что он может быть снят в интересах РМК, либо с ней согласован: там использованы кадры, предоставленные РМК с прямой ссылкой на компанию. Она показана в позитивном ключе на фоне проблем остальных крупных предприятий Челябинской области и администрации области, включая самого губернатора Бориса Дубровского.
«Главные производители проблем — это металлурги. А сам губернатор ассоциируется с металлургическим лобби. Поэтому ключевые вопросы для Челябинска — это выбросы металлургических предприятий и профанация мер экологической защиты», — указывается в сюжете.
Предприятия «Мечела» действительно в последние месяцы стали частыми объектами проверок со стороны надзорных и правоохранительных органов. Но представители Ростехнадзора, Росприроднадзора и прокуратуры интересовались также заводами, которые принадлежат другим крупным холдингам. В фильме делается акцент именно на особенностях производства и ведения бизнеса компаний Группы «Мечел».
Затем авторы передачи перешли к другим «горячим» точкам региона, особенно остановившись на проблеме Коркинского разреза и ее решении: наполнении котлована «хвостами» из Томинского ГОКа.
«Был найден способ, который поверг людей в смятение, но поразил новаторством. Критиков у такого способа немало. Опасались, что наступит мороз — застынет смесь», — говорится в фильме.
После этого авторы начали приводить доводы, доказывающие безопасность будущей работы Томинского ГОКА. В частности, была показана работа пульпопровода Михеевского ГОКа (также входит в РМК), опрошены эксперты, проводившие экспертизы на предмет безопасной работы проектируемого комбината.
Одним из итогов фильма стал тот факт, что строительство Томинского ГОКа в сравнении с работой предприятий Группы «Мечел» несет в себе меньше последствий для экологии. Для наглядности был представлен график влияния на окружающую среду (со ссылкой на Роспотребнадзор) челябинских заводов и еще не построенного комбината. Кроме того, реализация проекта РМК была обозначена как решение экологических проблем, связанных с Коркинским разрезом, и снятие социальной напряженности в регионе.
Кадр из фильма «Челябинск: опасная зона»
По сути, в защиту строительства Томинского ГОКа были использованы выступления его активных противников — бывшего заместителя губернатора региона Николая Сандакова, который основал экологическое движение «Челябинск, дыши», и Владимира Московца — активиста движения «Стоп ГОК». Оба героя репортажа были удивлены итогами освещения проблемы с Томинским горно-обогатительным комбинатом.
«О нас, о нашей борьбе рассказали так, как будто мы мелочевкой какой-то занимаемся, лишь отвлекаем внимание от более насущных проблем. Обратите внимание, как НД Сандаков с видом знатока рассказывает о «песке» Томинского ГОКа («который будет взрываться в ГОКе и садиться назад»)», — написал В. Московец на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены).
В своем аккаунте в социальной сети Facebook бывший вице-губернатор сообщил, что также оказался озадачен тем, как его комментарий к Томинскому ГОКу был использован в фильме. По словам Н. Сандакова, к этой части сюжета у него осталось немало вопросов.
Кроме того, активистов «Стоп ГОКа» удивил подход авторов сюжета к проектам РМК, особенно с учетом того, что с ноября 2017 года конфликт местных жителей и Русской медной компании находится на контроле администрации главы государства. В частности, проекты по строительству комбината регулярно анализируют члены президентского Совета по правам человека.
Пока можно говорить лишь о единичном проявлении новой тактики по освещению деятельности и выстраиванию имиджа РМК в Челябинской области. Но нельзя исключить, что компания решит использовать стратегию сравнения экологических последствий деятельности собственных предприятий с другими на системной основе. В этом случае репутационный ущерб, очевидно, наносится именно компаниям других собственников, что усугубляет их положение и увеличивает риски из-за указов президента РФ. Насколько эффективным окажется формирование имиджа и продвижение собственных проектов за счет негативной информации о последствиях для экологии региона в результате деятельности других крупных хозяйствующих субъектов, можно будет оценить в ближайшее время.
УрБК уже неоднократно писал о системном конфликте РМК с жителями Челябинской области: до настоящего времени компания и противники ГОКа не нашли компромиссных решений по строительству опасного производства.
На телеканале «Царьград» Томинский ГОК был включен в фильм-расследование «Челябинск: опасная зона», рассказывающий о причинах экологического бедствия Южного Урала. В первой половине ленты речь ведется о предприятиях Группы «Мечел», которые указываются как основные источники загрязнения, в том числе и областного центра — Челябинска. Отдельно демонстрируется, что представители компании не в силах ответить на ряд вопросов по проблеме экологии.
Данный фильм можно идентифицировать как независимое журналистское расследование, однако контент-анализ позволяет предположить, что он может быть снят в интересах РМК, либо с ней согласован: там использованы кадры, предоставленные РМК с прямой ссылкой на компанию. Она показана в позитивном ключе на фоне проблем остальных крупных предприятий Челябинской области и администрации области, включая самого губернатора Бориса Дубровского.
«Главные производители проблем — это металлурги. А сам губернатор ассоциируется с металлургическим лобби. Поэтому ключевые вопросы для Челябинска — это выбросы металлургических предприятий и профанация мер экологической защиты», — указывается в сюжете.
Предприятия «Мечела» действительно в последние месяцы стали частыми объектами проверок со стороны надзорных и правоохранительных органов. Но представители Ростехнадзора, Росприроднадзора и прокуратуры интересовались также заводами, которые принадлежат другим крупным холдингам. В фильме делается акцент именно на особенностях производства и ведения бизнеса компаний Группы «Мечел».
Затем авторы передачи перешли к другим «горячим» точкам региона, особенно остановившись на проблеме Коркинского разреза и ее решении: наполнении котлована «хвостами» из Томинского ГОКа.
«Был найден способ, который поверг людей в смятение, но поразил новаторством. Критиков у такого способа немало. Опасались, что наступит мороз — застынет смесь», — говорится в фильме.
После этого авторы начали приводить доводы, доказывающие безопасность будущей работы Томинского ГОКА. В частности, была показана работа пульпопровода Михеевского ГОКа (также входит в РМК), опрошены эксперты, проводившие экспертизы на предмет безопасной работы проектируемого комбината.
Одним из итогов фильма стал тот факт, что строительство Томинского ГОКа в сравнении с работой предприятий Группы «Мечел» несет в себе меньше последствий для экологии. Для наглядности был представлен график влияния на окружающую среду (со ссылкой на Роспотребнадзор) челябинских заводов и еще не построенного комбината. Кроме того, реализация проекта РМК была обозначена как решение экологических проблем, связанных с Коркинским разрезом, и снятие социальной напряженности в регионе.
Кадр из фильма «Челябинск: опасная зона»
По сути, в защиту строительства Томинского ГОКа были использованы выступления его активных противников — бывшего заместителя губернатора региона Николая Сандакова, который основал экологическое движение «Челябинск, дыши», и Владимира Московца — активиста движения «Стоп ГОК». Оба героя репортажа были удивлены итогами освещения проблемы с Томинским горно-обогатительным комбинатом.
«О нас, о нашей борьбе рассказали так, как будто мы мелочевкой какой-то занимаемся, лишь отвлекаем внимание от более насущных проблем. Обратите внимание, как НД Сандаков с видом знатока рассказывает о «песке» Томинского ГОКа («который будет взрываться в ГОКе и садиться назад»)», — написал В. Московец на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены).
В своем аккаунте в социальной сети Facebook бывший вице-губернатор сообщил, что также оказался озадачен тем, как его комментарий к Томинскому ГОКу был использован в фильме. По словам Н. Сандакова, к этой части сюжета у него осталось немало вопросов.
Кроме того, активистов «Стоп ГОКа» удивил подход авторов сюжета к проектам РМК, особенно с учетом того, что с ноября 2017 года конфликт местных жителей и Русской медной компании находится на контроле администрации главы государства. В частности, проекты по строительству комбината регулярно анализируют члены президентского Совета по правам человека.
Пока можно говорить лишь о единичном проявлении новой тактики по освещению деятельности и выстраиванию имиджа РМК в Челябинской области. Но нельзя исключить, что компания решит использовать стратегию сравнения экологических последствий деятельности собственных предприятий с другими на системной основе. В этом случае репутационный ущерб, очевидно, наносится именно компаниям других собственников, что усугубляет их положение и увеличивает риски из-за указов президента РФ. Насколько эффективным окажется формирование имиджа и продвижение собственных проектов за счет негативной информации о последствиях для экологии региона в результате деятельности других крупных хозяйствующих субъектов, можно будет оценить в ближайшее время.
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