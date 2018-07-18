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Суд признал банкротом компанию «Вторметкомплект» в Серове

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Вторметкомплект» (г. Серов) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2007 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля отходами и ломом.



С иском о банкротстве ООО «Вторметкомплект» в октябре 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». В ходе рассмотрения дела кредиторами предприятия заявлены требования на общую сумму более 65 млн руб. Согласно отчету временного управляющего, восстановление платежеспособности компании в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Вторметкомплект» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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