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Группа ЧТПЗ отгрузила первую партию труб для АЭС «Куданкулам» в Индии

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Группа ЧТПЗ поставила первую партию из 138 т бесшовных нержавеющих труб для АЭС «Куданкулам» в Индии. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Продукция изготовлена на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Трубы диаметром 16 мм и толщиной стенки 1,5 мм предназначены для строительства парогенератора станции.



К продукции заказчик предъявил особые требования. Все трубы подвергаются дополнительному ультразвуковому и вихретоковому контролю, который осуществляется под личным наблюдением инспекторов из Индии. Всего, согласно контракту, Группа ЧТПЗ отгрузит потребителю 276 т труб.



«Повышенные требования заказчика было невозможно выполнить без внедрения новых для предприятия методик контроля продукции. Результаты проверки позволили нам подтвердить устойчивость производимых труб к внешним воздействиям. Выпускаемая продукция отвечает самым высоким требованиям нашего клиента», — отмечает коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.



Отметим, Группа ЧТПЗ производит широкий сортамент труб для строительства энергетических объектов России и зарубежья. В 2017 году организация уже поставила 80 т бесшовных нержавеющих труб для трубопроводов III и IV энергоблоков АЭС «Куданкулам». Компания принимала участие в поставках трубной продукции для теплоэлектростанций «Лонг Фу — 1» (Вьетнам), Приморской, Прегольской и Калининградской ТЭС, Воронежской теплоэлектроцентрали, Ростовской и Белорусской АЭС, а также Тяньваньской (Китай) атомной электростанции.

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