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За долг в 4 тыс. рублей судебные приставы Екатеринбурга арестовали телевизор неплательщика
18 июль 2018 (10:29)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Судебные приставы вместе с представителями Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейдовое мероприятие по взысканию задолженностей потребителей за электроэнергию, горячую воду и отопление, сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
В ходе рейда судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга посетили 25 адресов неплательщиков, общая сумма задолженности которых превысила 420 тыс. руб.
Один из должников несколько месяцев не погашал долг — 4,2 тыс. руб. В связи с этим его имущество — плазменный телевизор — арестовали. В отношении имущества другого должника, накопившего долг в размере 4,1 тыс. руб., был составлен акт описи плазменного телевизора и музыкального центра. В ходе рейда судебные приставы вручили должникам требования о необходимости явиться на прием к судебному приставу.
«Всего в Екатеринбурге с начала 2018 года энергетики подали против жителей-должников за тепло и горячую воду 1 тыс. 166 исковых заявлений на общую сумму 15 млн руб.», — рассказала руководитель пресс-службы Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Тедеева.
В ходе рейда судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга посетили 25 адресов неплательщиков, общая сумма задолженности которых превысила 420 тыс. руб.
Один из должников несколько месяцев не погашал долг — 4,2 тыс. руб. В связи с этим его имущество — плазменный телевизор — арестовали. В отношении имущества другого должника, накопившего долг в размере 4,1 тыс. руб., был составлен акт описи плазменного телевизора и музыкального центра. В ходе рейда судебные приставы вручили должникам требования о необходимости явиться на прием к судебному приставу.
«Всего в Екатеринбурге с начала 2018 года энергетики подали против жителей-должников за тепло и горячую воду 1 тыс. 166 исковых заявлений на общую сумму 15 млн руб.», — рассказала руководитель пресс-службы Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Тедеева.
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