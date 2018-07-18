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За долг в 4 тыс. рублей судебные приставы Екатеринбурга арестовали телевизор неплательщика

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Судебные приставы вместе с представителями Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейдовое мероприятие по взысканию задолженностей потребителей за электроэнергию, горячую воду и отопление, сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



В ходе рейда судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга посетили 25 адресов неплательщиков, общая сумма задолженности которых превысила 420 тыс. руб.



Один из должников несколько месяцев не погашал долг — 4,2 тыс. руб. В связи с этим его имущество — плазменный телевизор — арестовали. В отношении имущества другого должника, накопившего долг в размере 4,1 тыс. руб., был составлен акт описи плазменного телевизора и музыкального центра. В ходе рейда судебные приставы вручили должникам требования о необходимости явиться на прием к судебному приставу.



«Всего в Екатеринбурге с начала 2018 года энергетики подали против жителей-должников за тепло и горячую воду 1 тыс. 166 исковых заявлений на общую сумму 15 млн руб.», — рассказала руководитель пресс-службы Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Тедеева.

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