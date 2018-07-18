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Екатеринбург занял третье место по числу поисковых запросов в интернете во время ЧМ-2018

18 июль 2018 (09:27)

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Туристы и болельщики отправили более 42 млн поисковых запросов в интернете о Екатеринбурге во время Чемпионата мира по футболу-2018. По их числу он вышел на третье место среди остальных городов-организаторов мундиаля, сообщает агентство ТурСтат.

Согласно исследованию, о Москве туристы отправили более 170 млн запросов, а о Санкт-Петербурге — более 50 млн, после Екатеринбурга в рейтинге идут Нижний Новгород (более 30 млн), Самара (30 млн), Казань (более 25 млн), Сочи (более 20 млн), Волгоград (19 млн), Ростов-на-Дону (более 17 млн), Калининград (12 млн) и Саранск (7 млн поисков).

Напомним, Екатеринбург занял последнее место среди городов-организаторов ЧМ-2018 по количеству зрителей игр на стадионах.

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