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В июне долг домашних хозяйств России превысил 14,1 млн рублей

УрБК, Москва, 18.07.2018. К 1 июня 2018 года долг домашних хозяйств и некоммерческих организаций, их обслуживающих, в России превысил 14 млн 173,3 тыс. руб., следует из отчетности Банка России.



Это самый большой объем долга за предыдущие два года. За год показатель вырос сразу на 17,75%: в июне 2017 года задолженность домохозяйств чуть превышала 12 млн руб.



Объем долга нефинансового сектора за год выросл на 7,6% — с 36 млн руб. до 38,7 млн руб., следует из данных ЦБ.

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