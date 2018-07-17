В Академическом районе Екатеринбурга появятся улицы академиков Красовского и Садовского

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. В Екатеринбурге улицам во второй очереди Академический района будут присвоены имена выдающихся ученых — академика Красовского и академика Садовского. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.С соответствующей инициативой в Комиссию по наименованиям топонимических объектов уральской столицы ранее обратилось Уральское отделение Российской академии наук.Оба академика, чьи имена теперь будут увековечены в названиях городских улиц, являются выдающимися в своих областях учеными. Так, Николай Красовский (1924-2012) стал основателем и главой уральской научной школы по теории устойчивости движения и математической теории управления. Виссарион Садовский (1908-1991) — основоположник Уральской школы металловедов-термистов. Он внес значительный вклад в теорию и практику металловедения и термической обработки сталей и сплавов.