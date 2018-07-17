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В Североуральске МЧС развернуло оперативный штаб по ликвидации обвала канала реки Калья
17 июль 2018 (17:55)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. В Главном управлении МЧС России по Свердловской области развернут оперативный штаб по ликвидации последствий обвала канала реки Калья в Североуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, авария произошла вчера, 16 июля 2018 года. В результате речная вода попала в водозабор, вследствие чего ухудшилось качество питьевой воды в городском округе. В связи с этим жителям рекомендовано ограничить использование водопроводной воды для питья и приготовления пищи.
В настоящее время организован подвоз питьевой воды на соцобъекты, а также маломобильным гражданам. Решается вопрос по дополнительному завозу бутилированной питьевой воды для населения.
Специалистами Роспотребнадзора организован мониторинг качества воды, а также мониторинг эпидемиологической ситуации в городе.
На месте провала ведутся аварийно-восстановительные работы. Ход их находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.
Напомним, авария произошла вчера, 16 июля 2018 года. В результате речная вода попала в водозабор, вследствие чего ухудшилось качество питьевой воды в городском округе. В связи с этим жителям рекомендовано ограничить использование водопроводной воды для питья и приготовления пищи.
В настоящее время организован подвоз питьевой воды на соцобъекты, а также маломобильным гражданам. Решается вопрос по дополнительному завозу бутилированной питьевой воды для населения.
Специалистами Роспотребнадзора организован мониторинг качества воды, а также мониторинг эпидемиологической ситуации в городе.
На месте провала ведутся аварийно-восстановительные работы. Ход их находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.
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