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В Североуральске МЧС развернуло оперативный штаб по ликвидации обвала канала реки Калья

17 июль 2018 (17:55)

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. В Главном управлении МЧС России по Свердловской области развернут оперативный штаб по ликвидации последствий обвала канала реки Калья в Североуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, авария произошла вчера, 16 июля 2018 года. В результате речная вода попала в водозабор, вследствие чего ухудшилось качество питьевой воды в городском округе. В связи с этим жителям рекомендовано ограничить использование водопроводной воды для питья и приготовления пищи.

В настоящее время организован подвоз питьевой воды на соцобъекты, а также маломобильным гражданам. Решается вопрос по дополнительному завозу бутилированной питьевой воды для населения.

Специалистами Роспотребнадзора организован мониторинг качества воды, а также мониторинг эпидемиологической ситуации в городе.

На месте провала ведутся аварийно-восстановительные работы. Ход их находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.

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