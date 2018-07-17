Пятьдесят оттенков взыскания долгов

Фотография с сайта Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

После вступления в силу в 2017 году 230-ФЗ, регламентирующего деятельность коллекторских агентств и взыскание долгов, количество криминальных случаев взыскания долгов значительно снизилось. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Однако скандальные ситуации порой возникают. Одна из таких историй произошла в Екатеринбурге.Анонимные взыскатели долгов угрожали расправиться с семьей одного из жителей. Через соцсети написали жене должника, чтобы глава семьи срочно искал деньги. Семья утверждает, что угрозы поступают от сотрудников «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). Эта организация выкупила просроченный долг перед «Альфа Банком».Разбираться в ситуации в столицу Урала приехали глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин и управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Он сообщил журналистам, что бюро будет содействовать в розыске анонимных коллекторов. Сотрудники ПКБ к случившемуся отношения не имеют. Внутреннее служебное расследование показало, что никто из организации через соцсети с должником или его семьей не общался. Такие контакты категорически запрещены и автоматически отслеживаются.«У каждого коллекторского агентства миллионы контактов с клиентами, а в год мы получаем лишь по 250-300 жалоб. Причем часто обращения не по адресу, они касаются микрокредитных организаций. Свердловская область занимает седьмое место по количеству жалоб», — рассказал журналистам 17 июля на пресс-конференции в Екатеринбурге глава НАПКА.По его мнению, речь, скорее всего, идет о «серых» или «черных» коллекторах. После вступления в силу в 2017 году 230 ФЗ, регламентирующего деятельность коллекторских агентств и взыскание долгов, количество подобных случаев взыскания долгов значительно снизилось. Однако скандальные ситуации порой возникают.Участники рынка отмечают, что сотрудники агентств обязаны представиться, назвать свою организацию и вежливо изложить причину своего звонка или sms-сообщения. Если этого не происходит, а, кроме того, начинают поступать угрозы, значит, звонят «черные» коллекторы. Данные должника им передаются вместе с переуступкой долга из микрокрофинансовых организаций, либо деньги вымогают сами эти организации, которым надо заставить должника взять новый кредит.В случае с екатеринбуржцем, как отметил Павел Михмель, похоже, работает именно эта схема. У этого должника неоднозначная кредитная история. В базе данных Федеральной службы судебных приставов за ним с 2015 года числится 11 исполнительных производств именно за долги. В апреле представители ПКБ предложили должнику график погашения трех банковских кредитов на щадящих условиях. В частности, простили 30% задолженностей по кредиту. Клиент сначала согласился, но затем пошел на попятную. В итоге кредиторы отказались продолжать дальнейшие переговоры и передали материалы в суд.Сейчас прокуратура разбирается в ситуации с угрозами семье екатеринбуржца. Предстатель НАПКА надеется, что псевдоколлекторы будут найдены и наказаны. Но это вряд ли окончательно решит проблему. Случаи подобного давления на должников происходят периодически, несмотря на ужесточение законодательства в этой сфере. Причина — деньги, которые задействованы на рынке услуг. С 2006 года кредитные организации переуступили коллекторским агентствам 1,4 трлн руб. долгов.