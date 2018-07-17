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Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 44 коп.

17 июль 2018 (16:40)

УрБК, Москва, 17.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 17,96 коп., до 62,44 руб., евро — на 44,72 коп., до 73,24 руб.

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