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Назначен новый Белоярский межрайонный прокурор

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 13 июля 2018 года № 820-к на должность Белоярского межрайонного прокурора назначен младший советник юстиции Гулиев Генрих Игоревич, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Генрих Гулиев имеет высшее юридическое образование. В 2009 году он закончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, в 2010 году — Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации.



В органах прокуратуры служит с января 2010 года. В органах прокуратуры Свердловской области — с апреля 2013 года — с момента назначения его на должность помощника прокурора Ленинского района Екатеринбурга.



С января 2015 года Гулиев находился в должности заместителя прокурора Кировского района Екатеринбурга.

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