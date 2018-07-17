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Назначен новый Белоярский межрайонный прокурор
17 июль 2018 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 13 июля 2018 года № 820-к на должность Белоярского межрайонного прокурора назначен младший советник юстиции Гулиев Генрих Игоревич, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Генрих Гулиев имеет высшее юридическое образование. В 2009 году он закончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, в 2010 году — Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В органах прокуратуры служит с января 2010 года. В органах прокуратуры Свердловской области — с апреля 2013 года — с момента назначения его на должность помощника прокурора Ленинского района Екатеринбурга.
С января 2015 года Гулиев находился в должности заместителя прокурора Кировского района Екатеринбурга.
Генрих Гулиев имеет высшее юридическое образование. В 2009 году он закончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, в 2010 году — Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В органах прокуратуры служит с января 2010 года. В органах прокуратуры Свердловской области — с апреля 2013 года — с момента назначения его на должность помощника прокурора Ленинского района Екатеринбурга.
С января 2015 года Гулиев находился в должности заместителя прокурора Кировского района Екатеринбурга.
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