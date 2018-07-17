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Жителям Североуральского ГО предложили не использовать для питья водопроводную воду

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. В Североуральском городском округе из-за обвала канала реки Калья возможно ухудшение качества воды по органолептическим показателям в поселках Калья и Черемухово. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Как уточняют в ведомстве, в связи с аварией неблагоприятному влиянию качества воды подвергнуто все население Североуральского ГО.



В связи с возникшей ситуацией специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора в адрес главы Североуральского ГО, МУП «Комэнергоресурс» и других заинтересованных ведомств направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Речь идет, в частности, о подвозе питьевой воды населению, изменению режима работы детских дошкольных учреждений, летних оздоровительных учреждений, усилению производственного контроля питьевой воды.



«Специалистами службы организован мониторинг качества воды, а также мониторинг эпидемиологической ситуации в городе. Населению городского округа предложено ограничить использование воды в питьевых целях», — отмечают в пресс-службе.

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