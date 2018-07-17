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Правительство РФ утвердило перечень из 18 банков для открытия спецсчетов при госзакупках
17 июль 2018 (13:12)
УрБК, Москва, 17.07.2018. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении перечня банков, в которых следует открывать спецсчета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг и проведение конкурсных процедур. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Правительством установлены требования к таким банкам, включающие требования к их финансовой устойчивости.
«Принятые решения необходимы для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур», — указано в пояснительной записке к документу.
В данный перечень вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, АБ «Россия», банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТП Банк, Юникредит банк.
Правительством установлены требования к таким банкам, включающие требования к их финансовой устойчивости.
«Принятые решения необходимы для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур», — указано в пояснительной записке к документу.
В данный перечень вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, АБ «Россия», банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТП Банк, Юникредит банк.
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