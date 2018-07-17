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В Свердловской области оборот организаций по ремонту и монтажу оборудования за полгода снизился на 22,9%
17 июль 2018 (11:52)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. В Свердловской области оборот организаций, осуществляющих ремонт и монтаж машин и оборудования, в январе-июне сократился на 22,9% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Свердловскстата.
Также на 19,6% снизился оборот производителей электрооборудования, на 16,7% — производителей готовых металлических изделий. Между тем в целом в сегменте обрабатывающих производств отмечается рост на 13,1%, в первую очередь — за счет деревообрабатывающих организаций и производителей бумаги, оборот которых увеличился на 41%.
В то же время в январе-июне оборот предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, снизился к прошлому году на 5,6%; в сфере строительства показатель увеличился на 7,9%; в сфере торговли — вырос на 9,4%.
В целом за 6 месяцев 2018 года оборот организаций Свердловской области составил 2 трлн 631 млрд 368 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9,9%.
Также на 19,6% снизился оборот производителей электрооборудования, на 16,7% — производителей готовых металлических изделий. Между тем в целом в сегменте обрабатывающих производств отмечается рост на 13,1%, в первую очередь — за счет деревообрабатывающих организаций и производителей бумаги, оборот которых увеличился на 41%.
В то же время в январе-июне оборот предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, снизился к прошлому году на 5,6%; в сфере строительства показатель увеличился на 7,9%; в сфере торговли — вырос на 9,4%.
В целом за 6 месяцев 2018 года оборот организаций Свердловской области составил 2 трлн 631 млрд 368 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9,9%.
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