Новости дня
Личная инфляция граждан России в июне оказалась ниже официальной
17 июль 2018 (11:32)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Личная инфляция граждан России в июне вновь стала ниже официального темпа роста потребительских цен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
По данным холдинга, значение дефлятора в июне составило минус 0,17%.
«Значение индекса пошло вниз впервые с февраля. До этого в течение трех месяцев индекс рос, причем самое значительное повышение было отмечено в мае, когда дефлятор подскочил сразу на 0,46%», — отмечается в сообщении.
По данным Росстата, в июне потребительские цены выросли к маю на 0,5%. Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается индекс, в июне серьезно подорожал только бензин — цены на него поднялись на 2,1%. Цены на услуги ЖКХ почти не изменились: рост в июне составил лишь 0,03%, изменение тарифов пришлось на июль.
Расходы россиян в июне снизились на 1,44%.
«Дефлятор, несмотря на небольшое снижение в июне, находится на уровне значения, накопленного за весь 2017 год», — отметил президент «Ромира» Андрей Милехин.
По данным холдинга, значение дефлятора в июне составило минус 0,17%.
«Значение индекса пошло вниз впервые с февраля. До этого в течение трех месяцев индекс рос, причем самое значительное повышение было отмечено в мае, когда дефлятор подскочил сразу на 0,46%», — отмечается в сообщении.
По данным Росстата, в июне потребительские цены выросли к маю на 0,5%. Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается индекс, в июне серьезно подорожал только бензин — цены на него поднялись на 2,1%. Цены на услуги ЖКХ почти не изменились: рост в июне составил лишь 0,03%, изменение тарифов пришлось на июль.
Расходы россиян в июне снизились на 1,44%.
«Дефлятор, несмотря на небольшое снижение в июне, находится на уровне значения, накопленного за весь 2017 год», — отметил президент «Ромира» Андрей Милехин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2017 году личная инфляция россиян стала ниже официальной из-за экономии в декабре
- Личная инфляция граждан РФ в октябре 2017 года остается ниже официальной
- «Ромир»: Личная инфляция граждан РФ в октябре 2017 года остается ниже официальной
- В июне производители РФ повысили цены на бензин на 2,1%
- Инфляция в России в июне составила 0,2%