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Личная инфляция граждан России в июне оказалась ниже официальной

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Личная инфляция граждан России в июне вновь стала ниже официального темпа роста потребительских цен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



По данным холдинга, значение дефлятора в июне составило минус 0,17%.



«Значение индекса пошло вниз впервые с февраля. До этого в течение трех месяцев индекс рос, причем самое значительное повышение было отмечено в мае, когда дефлятор подскочил сразу на 0,46%», — отмечается в сообщении.



По данным Росстата, в июне потребительские цены выросли к маю на 0,5%. Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается индекс, в июне серьезно подорожал только бензин — цены на него поднялись на 2,1%. Цены на услуги ЖКХ почти не изменились: рост в июне составил лишь 0,03%, изменение тарифов пришлось на июль.



Расходы россиян в июне снизились на 1,44%.



«Дефлятор, несмотря на небольшое снижение в июне, находится на уровне значения, накопленного за весь 2017 год», — отметил президент «Ромира» Андрей Милехин.

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