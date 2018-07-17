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Предприниматели Китая высоко оценили работу переводчиков ЮУТПП на бирже контактов
17 июль 2018 (11:08)
УрБК, Челябинск, 17.07.2018. Представители деловой делегации Китая высоко оценили работу переводчиков Южно-Уральской торгово-промышленной палаты на бирже контактов, прошедшей 11-12 июля в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.
Напомним, участниками деловых переговоров стали представители более 100 китайских компаний и свыше 300 предпринимателей Челябинской области. Для обеспечения комфортного общения бизнесменов к работе на мероприятии были привлечены переводчики из различных профильных организаций, в том числе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
«Наша работа велась исключительно для китайских компаний под руководством Дальневосточного выставочного комитета. В первый день работала группа из восьми человек, во второй — из пяти», — рассказала начальник отдела переводов ЮУТПП Анастасия Ковалева.
«Мы очень высоко оцениваем предоставленное переводческое сопровождение. Особенно впечатлило знание специфических терминов в нашей области. Ребята работали намного лучше в сравнении с теми переводчиками, которых я встречал в Китае», — отметил генеральный директор Харбинской компании модернизации электростанций и оборудования для электростанций Чэнь Чжицян.
По словам А. Ковалевой, высокая оценка переводчикам-китаистам имеет большое значение, ведь в настоящее время найти хорошего специалиста непросто. Здесь важны не только исключительные знания языка и большой практический опыт, но и понимание особенностей китайского менталитета.
«Это переводчики, которые ценят свою репутацию, умеют проводить деловые переговоры, знают, как грамотно выстроить диалог, могут корректно пошутить на китайском языке и всегда проявляют себя как специалисты высокого класса», — подчеркнула А. Ковалева.
Отметим, отдел переводов является структурным подразделением управления внешнеэкономических связей ЮУТПП, основной задачей которого является содействие развитию ВЭД предприятий Челябинской области.
В условиях активизации торговых отношений региона с Китаем отдел расширил спектр услуг по переводческому сопровождению взаимодействия южноуральских предпринимателей с китайскими бизнес-партнерами. Помимо профессионального выполнения письменных и устных переводов с китайского языка, специалисты отдела консультируют по ведению бизнеса в Китае предлагают переводческое сопровождение деловых визитов в эту страну и помощь в организации поездок. Подразделение всегда владеет полной информацией о проводимых в КНР выставках и других деловых мероприятиях.
Напомним, участниками деловых переговоров стали представители более 100 китайских компаний и свыше 300 предпринимателей Челябинской области. Для обеспечения комфортного общения бизнесменов к работе на мероприятии были привлечены переводчики из различных профильных организаций, в том числе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
«Наша работа велась исключительно для китайских компаний под руководством Дальневосточного выставочного комитета. В первый день работала группа из восьми человек, во второй — из пяти», — рассказала начальник отдела переводов ЮУТПП Анастасия Ковалева.
«Мы очень высоко оцениваем предоставленное переводческое сопровождение. Особенно впечатлило знание специфических терминов в нашей области. Ребята работали намного лучше в сравнении с теми переводчиками, которых я встречал в Китае», — отметил генеральный директор Харбинской компании модернизации электростанций и оборудования для электростанций Чэнь Чжицян.
По словам А. Ковалевой, высокая оценка переводчикам-китаистам имеет большое значение, ведь в настоящее время найти хорошего специалиста непросто. Здесь важны не только исключительные знания языка и большой практический опыт, но и понимание особенностей китайского менталитета.
«Это переводчики, которые ценят свою репутацию, умеют проводить деловые переговоры, знают, как грамотно выстроить диалог, могут корректно пошутить на китайском языке и всегда проявляют себя как специалисты высокого класса», — подчеркнула А. Ковалева.
Отметим, отдел переводов является структурным подразделением управления внешнеэкономических связей ЮУТПП, основной задачей которого является содействие развитию ВЭД предприятий Челябинской области.
В условиях активизации торговых отношений региона с Китаем отдел расширил спектр услуг по переводческому сопровождению взаимодействия южноуральских предпринимателей с китайскими бизнес-партнерами. Помимо профессионального выполнения письменных и устных переводов с китайского языка, специалисты отдела консультируют по ведению бизнеса в Китае предлагают переводческое сопровождение деловых визитов в эту страну и помощь в организации поездок. Подразделение всегда владеет полной информацией о проводимых в КНР выставках и других деловых мероприятиях.
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