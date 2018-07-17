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С начала года социально значимые продукты в Свердловской области подорожали на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. С начала 2018 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в Свердловской области составил 100,8%. В 2017 году за аналогичный период — 102,9%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Снижение цен зарегистрировано на отдельные виды крупяных изделий, молоко питьевое цельное пастеризованное — на 8%, масла сливочное и подсолнечное — на 4 и 3,2% соответственно. Существенный рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию (картофель в 1,6 раза, капуста в 2,9 раза, лук в 1,3, морковь в 1,8 раза), сахар-песок — на 16,3%, пшено — на 12,2%.

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