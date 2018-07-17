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За полгода свердловский Россельхознадзор выявил 215 нарушений ветеринарного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. За I полугодие 2018 года инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора провели 109 контрольно-надзорных мероприятий в сфере ветеринарии и обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения. По информации ведомства, выявлено 215 нарушений обязательных требований законодательства.



За I полугодие 2018 года зарегистрированы следующие нарушения: отсутствие документов, подтверждающих безопасность сырья животного происхождения; хранение и реализация продукции животного происхождения без маркировки; отсутствие приборов учета температурного режима хранения, несоблюдение принципов ХАССП в учреждениях, где организовано питание детей.



В ходе проверок ЛПХ граждан, где содержатся свиньи больше 10 голов, выявлены следующие нарушения: санитарно-защитная зона от свинарника до границы соседнего участка менее установленной, складирование навоза за территорией ЛПХ, не проведена вакцинация свиней против инфекционных заболеваний.



По результатам проверок составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, выдано 49 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации, оформлено постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 362 тыс. руб., взыскано штрафов на сумму 249 тыс. руб. На пищевую продукцию оформлены предписания о приостановлении действия 4 деклараций о соответствии.

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