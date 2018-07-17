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В Туринском районе «Комбинат школьного питания» оштрафовали за реализацию просроченной сметаны
17 июль 2018 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Прокуратура Туринского района выявила нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при организации питания детей в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при МАОУ «Городищенская средняя общеобразовательная школа». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что в с. Городище Туринского района школой открыт летний оздоровительный лагерь, в котором услуги по организации горячего питания оказывает специализированное предприятие — МУП Туринского городского округа «Комбинат школьного питания».
По результатам проверки установлено, что обеспечение детей в летнем лагере продуктами организовано МУП «Комбинат школьного питания» ненадлежащим образом. Так, в нарушение требований законодательства в холодильнике столовой обнаружены пакеты сметаны с истекшим сроком годности, предназначенные для приготовления пищи детям. Контроль за сроками годности продуктов в летнем оздоровительном лагере сотрудниками «Комбината школьного питания» не осуществлялся.
По данному факту прокуратура Туринского района в отношении МУП «Комбинат школьного питания» и шеф-повара школьной столовой возбудила дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения предприятие оштрафовано на 100 тыс. руб., а шеф-повар школьной столовой — на 10 тыс. руб.
Кроме того, прокуратура руководству предприятия внесла представление с требованием устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе проверки молочная продукция с истекшим сроком годности снята с реализации.
Установлено, что в с. Городище Туринского района школой открыт летний оздоровительный лагерь, в котором услуги по организации горячего питания оказывает специализированное предприятие — МУП Туринского городского округа «Комбинат школьного питания».
По результатам проверки установлено, что обеспечение детей в летнем лагере продуктами организовано МУП «Комбинат школьного питания» ненадлежащим образом. Так, в нарушение требований законодательства в холодильнике столовой обнаружены пакеты сметаны с истекшим сроком годности, предназначенные для приготовления пищи детям. Контроль за сроками годности продуктов в летнем оздоровительном лагере сотрудниками «Комбината школьного питания» не осуществлялся.
По данному факту прокуратура Туринского района в отношении МУП «Комбинат школьного питания» и шеф-повара школьной столовой возбудила дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения предприятие оштрафовано на 100 тыс. руб., а шеф-повар школьной столовой — на 10 тыс. руб.
Кроме того, прокуратура руководству предприятия внесла представление с требованием устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе проверки молочная продукция с истекшим сроком годности снята с реализации.
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