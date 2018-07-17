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Рейс из Антальи в Екатеринбург авиакомпании Onur Air задерживается более чем на 11 часов

17 июль 2018 (09:22)

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Авиакомпания Onur Air сегодня, 17 июля, уже более чем на 11 часов задерживает вылет самолета из Антальи в Екатеринбург. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Прибытие рейса 8Q-1887 авиакомпании Onur Air, совмещенного с RL-8054 перевозчика Royal Flight, ожидается сегодня в 14.35 вместо 3.20.

Из-за позднего прибытия воздушного судна откладывается и обратный рейс из Екатеринбурга в Анталью. Вместо 4.40 он должен отправиться в 16.35.

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