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Роспотребнадзор оштрафовал владельца екатеринбургского кафе на Московской

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провел внеплановую выездную проверку кафе ИП Зинчук Н. Н. расположенного по адресу ул. Московская, 195. По итогам надзорных мероприятий его владелец привлечен к административной ответственности.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе проведения проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства и технического регулирования. При изготовлении пищи на предприятии предприниматель не разработал, не внедрил и не поддерживал процедуры, основанные на принципах ХАССП. Также не соблюдалась кратность проведения санитарной обработки производственных помещений, несвоевременно проводился косметический ремонт. Сотрудники предприятия несвоевременно и не в полном объеме проходили предварительный и периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством. Вакцинация сотрудников проводилась не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.



За выявленные нарушения ИП Зинчук Н. Н. сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, статьи 6.6 КоАП РФ, статьи 6.3 КоАП РФ, на основании которых вынесены постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения и штрафа на сумму 5 тыс. руб. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и технического регулирования.



Согласно сервису Googlemaps, в этом здании располагается банкетный зал «Сопрано», ресторан The Perchik и кафе «Быстроганов».

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