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Роспотребнадзор оштрафовал владельца екатеринбургского кафе на Московской

17 июль 2018 (09:01)

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провел внеплановую выездную проверку кафе ИП Зинчук Н. Н. расположенного по адресу ул. Московская, 195. По итогам надзорных мероприятий его владелец привлечен к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе проведения проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства и технического регулирования. При изготовлении пищи на предприятии предприниматель не разработал, не внедрил и не поддерживал процедуры, основанные на принципах ХАССП. Также не соблюдалась кратность проведения санитарной обработки производственных помещений, несвоевременно проводился косметический ремонт. Сотрудники предприятия несвоевременно и не в полном объеме проходили предварительный и периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством. Вакцинация сотрудников проводилась не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

За выявленные нарушения ИП Зинчук Н. Н. сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, статьи 6.6 КоАП РФ, статьи 6.3 КоАП РФ, на основании которых вынесены постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения и штрафа на сумму 5 тыс. руб. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и технического регулирования.

Согласно сервису Googlemaps, в этом здании располагается банкетный зал «Сопрано», ресторан The Perchik и кафе «Быстроганов».

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