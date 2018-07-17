Новости дня
Роспотребнадзор оштрафовал владельца екатеринбургского кафе на Московской
17 июль 2018 (09:01)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провел внеплановую выездную проверку кафе ИП Зинчук Н. Н. расположенного по адресу ул. Московская, 195. По итогам надзорных мероприятий его владелец привлечен к административной ответственности.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе проведения проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства и технического регулирования. При изготовлении пищи на предприятии предприниматель не разработал, не внедрил и не поддерживал процедуры, основанные на принципах ХАССП. Также не соблюдалась кратность проведения санитарной обработки производственных помещений, несвоевременно проводился косметический ремонт. Сотрудники предприятия несвоевременно и не в полном объеме проходили предварительный и периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством. Вакцинация сотрудников проводилась не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
За выявленные нарушения ИП Зинчук Н. Н. сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, статьи 6.6 КоАП РФ, статьи 6.3 КоАП РФ, на основании которых вынесены постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения и штрафа на сумму 5 тыс. руб. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и технического регулирования.
Согласно сервису Googlemaps, в этом здании располагается банкетный зал «Сопрано», ресторан The Perchik и кафе «Быстроганов».
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе проведения проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства и технического регулирования. При изготовлении пищи на предприятии предприниматель не разработал, не внедрил и не поддерживал процедуры, основанные на принципах ХАССП. Также не соблюдалась кратность проведения санитарной обработки производственных помещений, несвоевременно проводился косметический ремонт. Сотрудники предприятия несвоевременно и не в полном объеме проходили предварительный и периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством. Вакцинация сотрудников проводилась не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
За выявленные нарушения ИП Зинчук Н. Н. сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, статьи 6.6 КоАП РФ, статьи 6.3 КоАП РФ, на основании которых вынесены постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения и штрафа на сумму 5 тыс. руб. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и технического регулирования.
Согласно сервису Googlemaps, в этом здании располагается банкетный зал «Сопрано», ресторан The Perchik и кафе «Быстроганов».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге кафе ODjah оштрафовано на 50 тыс. рублей за антисанитарию
- В Березовском цех по производству мясных полуфабрикатов нарушал режимы хранения продукции
- В Екатеринбурге кафе «Заравшан» оштрафовано за нарушение санитарного законодательства
- В пяти столовых «Вилка-Ложка» в Екатеринбурге нарушали условия хранения продуктов
- УрФУ оштрафован за нарушения санитарного законодательства