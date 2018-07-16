Кризис

Повышение НДС повлияет на две трети потребительской корзины

Повышение НДС с 18% до 20% повлияет на 70% стоимости потребительской корзины, следует из данных анализа департамента исследований и прогнозирования Банка России.



В этой связи, как полагают специалисты, после повышения ставки НДС потребительские цены вырастут в пределах 0,8-1,25 процентных пункта. В целом временно маневр разгонит инфляцию на более чем 4%.



В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект о повышении НДС до 20%. В действующей редакции документом предлагается повысить ставку с 1 января 2019 года. Законопроект уже прошел первое чтение.

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