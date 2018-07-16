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В Белоярском ГО суд обязал «Предприятие Мехлеспром» выплатить 1,2 млн рублей ущерба лесфонду
16 июль 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение законодательства о возмещении причиненного вреда в деятельности ООО «Предприятие Мехлеспром». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что в 2017 году ООО «Предприятие Мехлеспром» производило заготовку древесины на территории Белоярского городского округа. В результате неправильного отвода лесосеки организацией было незаконно вырублено 109 деревьев, ущерб государственному лесному фонду составил свыше 1,2 млн руб.
В целях возмещения вреда прокуратура направила в суд исковое заявление. Белоярский районный суд удовлетворил требования прокурора, возложив на указанную организацию обязанность возместить сумму причиненного ущерба в бюджет Белоярского ГО.
Между тем в добровольном порядке ООО «Предприятие Мехлеспром» мер к выплате суммы ущерба не предпринимало, в связи с чем прокуратура инициировала возбуждение исполнительного производства подразделением службы судебных приставов. В настоящее сумма ущерба удержана с банковского счета организации и перечислена в бюджет городского округа.
Установлено, что в 2017 году ООО «Предприятие Мехлеспром» производило заготовку древесины на территории Белоярского городского округа. В результате неправильного отвода лесосеки организацией было незаконно вырублено 109 деревьев, ущерб государственному лесному фонду составил свыше 1,2 млн руб.
В целях возмещения вреда прокуратура направила в суд исковое заявление. Белоярский районный суд удовлетворил требования прокурора, возложив на указанную организацию обязанность возместить сумму причиненного ущерба в бюджет Белоярского ГО.
Между тем в добровольном порядке ООО «Предприятие Мехлеспром» мер к выплате суммы ущерба не предпринимало, в связи с чем прокуратура инициировала возбуждение исполнительного производства подразделением службы судебных приставов. В настоящее сумма ущерба удержана с банковского счета организации и перечислена в бюджет городского округа.
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