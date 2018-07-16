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В Невьянске вынесли приговор бывшему главврачу городской поликлиники за растрату
16 июль 2018 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Невьянский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поликлиника» Игоря Качалкова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
И. Качалков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», частью 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».
В ходе судебного следствия доказано, что в период с января 2012 года по октябрь 2015 года главврач поликлиники, используя свое должностное положение, издавал приказы о незаконных премиях и повышающих коэффициентах к окладу своей супруги, работавшей в том же медучреждении врачом-инфекционистом. Указанными действиями Верх-Нейвинской городской поликлинике причинен ущерб в сумме свыше 969 тыс. руб.
Кроме того, по версии следствия, в декабре 2012 года Верх-Нейвинская городская поликлиника приобрела для стоматологической установки компрессор комбинированный медицинский стоимостью 97,8 тыс. руб. Однако главврач дал указание своему водителю погрузить данный компрессор в служебный автомобиль, вывез его за пределы Екатеринбурга и незаконно безвозмездно передал в собственность своему отцу.
Чтобы скрыть данное преступление, обвиняемый заменил растраченный им компрессор списанным из другого медучреждения. При этом он отдал распоряжение старшей медсестре Верх-Нейвинской городской поликлиники исказить сведения о дате изготовления компрессора в акте о вводе его в эксплуатацию, изготовить на него паспорт и поставить на баланс учреждения.
Суд признал И. Качалкова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. руб. Кроме того, с бывшего главврача взыскана сумма причиненного ГБУЗ Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поликлиника» ущерба в размере свыше 1 млн руб.
Приговор суда в законную силу не вступил.
И. Качалков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», частью 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».
В ходе судебного следствия доказано, что в период с января 2012 года по октябрь 2015 года главврач поликлиники, используя свое должностное положение, издавал приказы о незаконных премиях и повышающих коэффициентах к окладу своей супруги, работавшей в том же медучреждении врачом-инфекционистом. Указанными действиями Верх-Нейвинской городской поликлинике причинен ущерб в сумме свыше 969 тыс. руб.
Кроме того, по версии следствия, в декабре 2012 года Верх-Нейвинская городская поликлиника приобрела для стоматологической установки компрессор комбинированный медицинский стоимостью 97,8 тыс. руб. Однако главврач дал указание своему водителю погрузить данный компрессор в служебный автомобиль, вывез его за пределы Екатеринбурга и незаконно безвозмездно передал в собственность своему отцу.
Чтобы скрыть данное преступление, обвиняемый заменил растраченный им компрессор списанным из другого медучреждения. При этом он отдал распоряжение старшей медсестре Верх-Нейвинской городской поликлиники исказить сведения о дате изготовления компрессора в акте о вводе его в эксплуатацию, изготовить на него паспорт и поставить на баланс учреждения.
Суд признал И. Качалкова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. руб. Кроме того, с бывшего главврача взыскана сумма причиненного ГБУЗ Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поликлиника» ущерба в размере свыше 1 млн руб.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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