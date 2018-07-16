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Спрос на микрозаймы в Свердловской области в I полугодии вырос в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Cпрос на микрозаймы в Свердловской области в I полугодии 2018 года увеличился на 49% относительно II полугодия 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса онлайн-займов «Робот Займер».



Как отметили специалисты компании, за шесть месяцев текущего года жители региона заняли через интернет 98 млн руб. Это значительно больше, чем в предыдущем полугодии (65,8 млн руб.).



«Подобный рост спроса на небольшие заемные средства объясняется возросшей покупательной способностью населения за счет увеличения зарплат. Также сказалось и изменение потребительского поведения жителей региона — после длительного периода экономии средств жители Свердловской области видят необходимость покупок товаров и активно пользуются доступностью микрозаймов. К тому же сказываются и законодательные изменения на рынке, в том числе ограничение процентов на займ», — пояснили в пресс-службе.



При этом основной спрос на займы в регионе вновь продемонстрировали мужчины: ими было оформлено порядка 59% договоров с МФО. Стоит отметить, что доля «мужских» договоров во второй половине 2017 года была меньше — 54%. Однако специалисты сервиса онлайн-займов «Робот Займер» отмечают, что подобные колебания в полугодиях уже традиционны.



«Это зависит от целей займов. В I полугодии часто микрозаймы берут, чтобы покрыть финансовый дефицит после новогодних каникул, а также чтобы купить подарки и отметить такие праздники, как 23 февраля, 8 марта или Первомай, День Победы. Судя по статистике, организацией подобных мероприятий и ликвидацией нехватки средств на семейные нужды чаще всего занимаются мужчины. Во второй половине года становится больше женщин-заемщиц: здесь идут сборы детей в школу, обновление осенне-зимнего гардероба и подготовка к Новому году», — поясняют эксперты компании.

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