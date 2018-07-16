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Почти треть россиян не считают высшее образование залогом высокооплачиваемой работы
16 июль 2018 (16:47)
УрБК, Москва, 16.07.2018. Как показал опрос, 32% россиян с высшим образованием и 30% со средне-специальным считают, что высшее образование не помогает найти более высокооплачиваемую работу. Об этом сообщает сервис Superjob.
При этом в полезности высшего образования в поисках высокооплачиваемой работы убеждены 54% респондентов с высшим и 49% — со средне-специальным образованием.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, имеющих высшее и средне-специальное образование, 6-8 июля 2018 года. В исследовании участвовали жители 334 населенных пунктов на территории России.
При этом в полезности высшего образования в поисках высокооплачиваемой работы убеждены 54% респондентов с высшим и 49% — со средне-специальным образованием.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, имеющих высшее и средне-специальное образование, 6-8 июля 2018 года. В исследовании участвовали жители 334 населенных пунктов на территории России.
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