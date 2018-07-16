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На участке трассы Екатеринбург — Тюмень на 4 дня ввели реверсивное движение
16 июль 2018 (16:27)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. На участке трассы Р351 Екатеринбург — Тюмень с 16 по 19 июля из-за ремонта путепровода введено реверсивное движение. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«С 16 июля по 19 июля 2018 года в связи с производством работ в рамках гарантийных обязательств на путепроводе на км 93+700 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области вводится ограничение дорожного движения. На время работ будет организовано реверсивное движение. ФКУ «Уралуправтодор» призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении.
Отметим, что с 18 июля будет ограничено движение на 45 км этой же трассы из-за ремонта моста через железную дорогу, который продлится до 30 октября.
«С 16 июля по 19 июля 2018 года в связи с производством работ в рамках гарантийных обязательств на путепроводе на км 93+700 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области вводится ограничение дорожного движения. На время работ будет организовано реверсивное движение. ФКУ «Уралуправтодор» призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении.
Отметим, что с 18 июля будет ограничено движение на 45 км этой же трассы из-за ремонта моста через железную дорогу, который продлится до 30 октября.
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