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В Асбесте компания «Куделька» задолжала работникам более 1 млн рублей зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Прокуратура Асбеста выявила нарушение трудового законодательства в деятельности ООО «Куделька». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 65 сотрудниками за май 2018 года в размере 1,1 млн руб.



В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура города приняла комплекс мер реагирования. В частности, ведомство направило в суд заявления о выдаче судебных приказов в интересах работников, директору ООО «Куделька» внесло представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.



По результатам указанных мер на текущей неделе задолженность по зарплате полностью погашена.

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