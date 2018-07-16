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В Асбесте компания «Куделька» задолжала работникам более 1 млн рублей зарплаты
16 июль 2018 (15:48)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Прокуратура Асбеста выявила нарушение трудового законодательства в деятельности ООО «Куделька». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 65 сотрудниками за май 2018 года в размере 1,1 млн руб.
В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура города приняла комплекс мер реагирования. В частности, ведомство направило в суд заявления о выдаче судебных приказов в интересах работников, директору ООО «Куделька» внесло представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.
По результатам указанных мер на текущей неделе задолженность по зарплате полностью погашена.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 65 сотрудниками за май 2018 года в размере 1,1 млн руб.
В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура города приняла комплекс мер реагирования. В частности, ведомство направило в суд заявления о выдаче судебных приказов в интересах работников, директору ООО «Куделька» внесло представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.
По результатам указанных мер на текущей неделе задолженность по зарплате полностью погашена.
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